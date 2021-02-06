Потеря эмоций в переписках предупреждает о скором разрыве отношений

Москва, 6 февраля. Ученые проанализировали свыше миллиона сообщений в социальных сетях и электронных письмах в поисках признаков скорого расставания между партнерами.

Пользователи интернета, которые недавно стали одинокими, предоставили свои переписки для исследования. Выяснилось, что за несколько месяцев до расставания с партнерами их общение и лексикон в письмах менялся. Потерялась эмоциональная составляющая и появились слова, которые анализируют приближающийся кризис в отношениях, говорят ученые.

Благодаря этому исследованию, специалисты выяснили, что постоянный пересказ истории об окончании любовных отношений, только усиливает боль утраты. Исследователи советуют говорить о таких ситуациях меньше, чтобы проще перенести расставание.

Популярная телеведущая Ольга Бузова тоже переживает недавний разрыв с рэпером Давой. Певица обвинила своего экс-бойфренда в изменах и рукоприкладстве. Она опубликовала скрины переписок с блогером и попросила подписчиков поддержать ее, заблокировав Манукяна.