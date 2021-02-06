Росстандарт утвердил ГОСТ по информированию граждан о ЧС

Москва, 6 февраля. Свод правил, регламентирующих информационную работу экстренных служб с населением в период чрезвычайной ситуации, утвердили в России.

Документ включает в себя сведения о порядке получения выплат и восстановления утраченных документов. Национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях вступит в силу 1 июня 2021 года.

«Настоящий стандарт устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты», — говорится в документе.

ГОСТ исключает образование информационного вакуума среди граждан. Согласно стандарту, должностные лица должны не менее четырех раз в день оповещать население о происходящих событиях, содействовать работе СМИ и предотвращать панику.

Ранее правительство Словакии продлило режим ЧС в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране. Граждане проживут в особых условиях еще 40 дней.