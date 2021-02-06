Пушков раскритиковал решение Зеленского о блокировке телеканалов

Москва, 6 февраля. Никогда нельзя воспринимать всерьез обещания президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал сенатор Совета Федераций Алексей Пушков.

Категоричную реакцию Пушкова спровоцировало решение Зеленского о блокировки украинских телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. По словам российского политика, украинский лидер в 2019 году заявлял, что никогда не подпишется под запретом вещания какого-либо телевизионного канала. Он добавил, что у Зеленского «слова никак не связаны с делом».

«Нельзя всерьез воспринимать то, что обещал, говорил и говорит Зеленский», — безапелляционно заявил Пушков.

Недавно Алексей Пушков высмеял украинский национализм, который, по его мнению, переходит все границы разумного. Он раскритиковал русофобскую позицию Киева и желание отказаться от использования русского языка, который является официальным в ООН.