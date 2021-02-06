Россия продала Великобритании 290 тонн золота за 2020 год

Москва, 6 февраля. Россия увеличила экспорт золота за границу в три раза. В 2020 году страна продала за границу 320 тонн драгоценного металла на сумму более 18,5 млрд долларов.

Если сопоставить данные об экспорте золота за 2019 и 2020 год, то продажа металла за рубеж увеличилась в 3,2 раза: 123 тонны на сумму 5,76 млрд долларов против 320 тонн за 18,53 млрд долларов.

Больше всего золота за минувший год было экспортировано в Великобританию — 290 тонн на сумму 16,9 млрд долларов. В позапрошлом году Соединенное Королевство купило у России также изрядное количество золота —113 тонн за 5,3 млрд долларов.

Прошедший год стал для России рекордным не только по экспорту золота, но и по продаже за границу сельскохозяйственной техники. Российским машинам удалось завоевать пятую часть мирового рынка.