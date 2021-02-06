Жириновский назвал себя спасателем российской вирусологии

Москва, 6 февраля. Российская вакцина от коронавируса появилась на свет, в том числе, благодаря лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом заявил сам депутат.

Он назвал разработку вакцины «Спутник V» эпохальным событием и решил упомянуть о своей роли. Жириновский около 15 лет назад помог Институту вирусологии, которому грозили отключить электричество за неуплату.

«Я спас. Им не отключили свет. Все образцы вирусов спасены. Мой вклад. Сейчас бы у нас не было вакцины и умерло бы еще больше людей. [...] Я спас вирусологию нашей страны. Тишина полная», — заявил депутат в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее Владимир Жириновский пожаловался на отсутствие в Москве мест, где бы могла знакомиться молодежь. Политик назвал столицу России городом одиноких людей.