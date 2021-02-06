Интернет-звонки могут стать хорошим способом борьбы с телефонным спамом

Москва, 6 февраля. Блокировка всех незнакомых номеров в целях борьбы со спамом является спорным решением. Из-за такой функции можно пропустить важный звонок.

Почти все современные смартфоны дают возможность обезопасить себя от входящих с незнакомого номера. Этот способ не лучший, поэтому можно использовать специальные программы, которые определяют спам-номера, отметил руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян. Он напомнил, что нельзя перезванивать на незнакомые номера и разговаривать с мошенниками, передает «Прайм».

«Культура современного общения предполагает, что перед действительно важным звонком вас должны предупредить — по мессенджеру или по электронной почте», — отметил специалист.

Он предложил заменить сотовую связь на общение посредством интернета. Сейчас почти каждый мессенджер дает возможность звонить, такие разговоры будут более безопасными и бесплатными.

ФАН ранее рассказал, как работают колл-центры. Команда людей ежедневно обзванивает большое количество абонентов для того, чтобы заманить на какую-то процедуру или приобрести услугу.