Первый муж Заворотнюк пытался заработать на ее болезни 

Москва, 6 февраля. Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф был единственным, кто не отказывался общаться с прессой, когда появились слухи о болезни артистки. Ее супруг фигурист Петр Чернышев и дети Анна и Майкл хранили молчание.

Как только Заворотнюк пропала с экранов, журналисты попытались выведать подробности у ее бывшего мужа Дмитрия Стрюкова. Развод звезды сериала «Моя прекрасная няня» с ним сопровождался чередой скандалов. Актриса обвиняла бывшего возлюбленного в издевательствах и насилии, тот выдвигал встречные претензии. Со временем страсти улеглись, дети, оставшиеся с мамой, регулярно общались с отцом. Когда состояние Заворотнюк ухудшилось, экс-супруг деликатно отказывался комментировать происходящее.

Вскоре выяснилось, что первым мужем актрисы был Олаф Шварцкопф. Они сошлись, когда та была еще совсем молодой и не известной широкой публике артисткой Театра Олега Табакова. Как сообщает «Экспресс Газета», живший в Эстонии немец оказался случайно на дне рождения Евгения Миронова в «Табакерке», где и встретил 22-летнюю Заворотнюк.

Закрутился бурный роман, и через год пара сыграла свадьбу. Однако счастье было не долгим — уже через год они оформили развод. У Олафа начались проблемы с бизнесом и, по слухам, с алкоголем. Актриса же встретила Стрюкова.

Журналисты отыскали Шварцкопфа в Магнитогорске. 60-летний бывший бизнесмен жил в однокомнатной квартире, давно не видевшей ремонт. В разговоре с прессой он жаловался, что его бизнес прогорел, и теперь приходится работать на стройке.

В отличии от семьи актрисы, мужчина с удовольствием давал комментарии в различных ток-шоу, пытаясь выправить свое финансовое положение. За вознаграждение он снялся в программах НТВ и Первого канала, подробно рассказывая историю их любви и показывал всей стране свой архив.

На камеру первый муж актрисы сетовал, что до сих пор любит свою бывшую жену и хотел бы попросить у нее прощения за все, да не знает, как с ней можно связаться. Спустя год он вновь появился в программе НТВ, но на этот раз тон его откровений изменился. В частности, он намекал на странное совпадение, якобы после знакомства Заворотнюк со Стрюковым на него наехали из-за бизнеса, и ему пришлось все бросить и исчезнуть.

Судя по кадрам программы НТВ, дела у экс-супруга актрисы наладились: на его пальце можно было разглядеть обручальное кольцо, а в конце прошлого года в соцсетях он опубликовал фото с избранницей.

Заворотнюк неожиданно исчезла с телеэкранов летом 2019 года. Позже стали появляться слухи об онкологическом заболевании, проявившемся у актрисы. Несмотря на многочисленные просьбы общественности, родственники знаменитости долгое время скрывали подробности ее самочувствия и хода лечения. Позднее стало известно, что у артистки обнаружили глиобластому головного мозга. По некоторым данным, сейчас она чувствует себя значительно лучше. Восстанавливается Заворотнюк у себя дома и даже выходит на короткие прогулки.