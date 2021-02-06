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Пассажирам поездов для въезда в РФ понадобится тест на COVID-19

Пассажирам поездов для въезда в РФ понадобится тест на COVID-19

Москва, 6 февраля. Приезжающие в Россию на поезде должны иметь при себе результат теста на коронавирус. Он должен быть отрицательным, сказано на сайте Роспотребнадзора.

Требования о результатах лабораторного обследования методом ПЦР для пассажиров содержатся в рекомендациях Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении. В документе, по данным RT, также сказано о создании отдельных «коридоров» для убывающих и пребывающих пассажиров.

Власти РФ ранее решили возобновить железнодорожное сообщение с Белоруссией. Соответствующий документ подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Поезда начнут курсировать между странами с 8 февраля.

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