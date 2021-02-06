Украинские депутаты могут попасть под санкции Киева

Киев, 6 февраля. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в ближайшее время введет персональные санкции против некоторых депутатов Верховной рады.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, в расположении ведомства имеется достаточное количество аргументации, чтобы включить в санкционный список часть парламентариев, передает RT. О каких конкретно депутатах идет речь представитель СНБО не уточнил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом подписал прекращение вещания ряда украинских телеканалов. По словам Данилова, данные СМИ имели «не очень прозрачный» способ финансирования.

Недавно ФАН предоставил крупное расследование на тему покушения Зеленского на свободу слова в украинском государстве. Действия лидера Украины подняли разговоры на серьезном уровне о его импичменте.