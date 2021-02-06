Аналитик Тавадян назвал сроки прихода третьей волны COVID-19 в Россию

Москва, 6 февраля. Третья по счету волна COVID-19 может прийти в Россию в середине грядущей весны. Она не будет такой же масштабной, как вторая, считает аналитик Агаси Тавадян.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований напомнил, что жители РФ в настоящее время активно прививаются от коронавируса. Это, по его словам, скажется на характере новой волны заболеваемости.

«Пик третьей волны будет меньше, чем две предыдущие, так как уже существенная часть населения переболела. Есть возможность нивелировать следующую волну, если около 70% населения будут привиты», – подчеркнул ученый в беседе с РИА Новости.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее призвал переболевших COVID-19 в легкой форме во время первой волны сделать прививку от коронавируса к лету. К этому времени их иммунитет может снизиться.