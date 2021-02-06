Пушков предложил построить в украинском Нью-Йорке Статую Свободы

Москва, 6 февраля. Верховная рада Украины одобрила переименование поселка городского типа Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк. Сенатор Алексей Пушков уверен, что это только начало изменений.

Парламентарий в своем Telegram-канале предположил, что в Незалежной в скором времени появится и местные Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго и Цинциннати.

Политик также предложил построить в населенном пункте Нью-Йорк собственную Статую Свободы и Trump Tower. Сенатор иронично заметил, что благодаря преобразованиям жизнь в городе теперь «существенно улучшится».

«Украину можно поздравить с почином — сейчас заживут! <…> Отныне городок будет развиваться под лозунгом «Даешь небоскребы!» — пошутил сенатор.

Недавно Пушков прошелся по украинскому национализму. В своих словах он раскритиковал русофобскую позицию на Украине, и желание властей отказаться от русского языка.