Netflix снимет несколько фильмов с семьей Обамы

Лос-Гатос, 6 февраля. Netflix планирует снять шесть новых проектов с участием семьи экс-президента США Барака Обамы. Информация об этом появилась на официальном портале кинокомпании.

Барак Обама после завершения политической карьеры совместно с женой Мишель открыл продюсерскую компанию Higher Ground Productions. В 2018 они подписали долгосрочный контракт со стриминговым сервисом Netflix на создание сценариев для фильмов и сериалов.

Пресс-служба Netflix сообщила, что на сегодняшний момент запланированные проекты находятся на разных стадиях разработки. Их выход в свет ожидается в течение нескольких лет. Среди проектов будут детские и семейные фильмы. Вместе с тем в планах Барака и Мишель выпускать художественные и документальные картины для взрослых.

Недавно Netflix представил дебютный тизер сериала в стиле аниме по мотивам боевика Гильермо дель Торо «Тихоокеанский рубеж». Рабочее название картины Pacific Rim The Black.