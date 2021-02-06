Зрители выяснили, из-за чего все время ругаются Гузеева и Сябитова

Москва, 6 февраля. Зрители передачи «Давай поженимся!» привыкли к перепалкам между двумя ведущими: Розой Сябитовой и Ларисой Гузеевой. Как выяснили СМИ, звезды поссорились еще на первом кастинге популярного шоу.

В одном из интервью Сябитова призналась, что они с Гузеевой «сцепились» на первой же съемке. Она не стала терпеть напора телесвахи, заявив права на «поляну». По словам Сябитовой, позднее соведущая ее зауважала, назвав при этом «наглой московской татаркой».

На днях в эфире шоу страсти накалились до предела и словесная перепалка двух ведущих чуть не переросла в драку: Роза ударила Ларису по руке, а та замахнулась на нее в ответ.

«Ты что, тупая, что ли? Я не пойму никак!» — кричала Сябитова, пытаясь отстоять свою точку зрения в споре с коллегой.

Гузеева, отличающаяся крутым нравом, не стала отвечать на оскорбления. В Сети же после эфира разгорелись не менее острые споры: зрители были возмущены поведением Розы.

Подноготную шоу в одном из интервью приоткрыла Сябитова. По ее словам, именно актриса первой предложила всем ведущим, включая астролога, не общаться вне стен студии, чтобы эмоции в кадре выглядели более правдоподобными. Никаких корпоративов или посиделок вне программы между ними нет. К слову, откровенное интервью коллеги не понравилось Гузеевой.

Пару лет назад скандал разгорелся в микроблоге Леры Кудрявцевой, решившей поинтересоваться советами звезд о том, как найти няню из Филиппин. Из-за споров относительно личности Василисы Володиной, участвовавшей в программе «Давай поженимся!» в качестве астролога, Сябитова обвинила Гузееву во лжи.

«Лариса много врет на камеру. Помню, например, как в эфире она распиналась: мол, приходит домой после съемок и становится к плите — печет хлеб, пироги для семьи. Я ее послушала и подумала: «Наверное, я мать-ехидна, раз после работы в час ночи у меня единственное желание — лечь спать». Но однажды я ночью все-таки стала стряпать какие-то борщи. Не выспалась страшно! Рассказала про это Ларисе, а та мне в ответ: «Роза, я все эти байки не для тебя рассказываю, а для зрителей, разумеется, ничего я не пеку и у плиты не стою!». Однажды Лариса брякнула в эфире, что, мол, Роза-миллионщица, а они чуть ли не с хлеба на квас перебиваются. Но я не стала отнекиваться. Хотя, думаю, я беднее ее», — цитирует издание Сябитову.

Отметим, немного другую версию возникновения скандалов в программе озвучила ранее астролог Тамара Глоба, работавшая в шоу «Давай поженимся!» с 2015 по 2018 год. Она рассказала, что ушла из проекта в конце 2018 года, «потому что появилось требование ругаться с теми, кто присутствует на программе, и между ведущими». Глоба подчеркнула, что это «не ее формат» и работать в таком стиле она не хотела.