Киев хочет «модернизировать» Минские соглашения с помощью Польши и США

Киев, 6 февраля. Участие Франции и Германии в переговорах по Донбассу не привело к завершению войны. Киеву нужны «дополнительные альянсы», заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

Вице-премьер считает, что к переговорам нужно привлечь Польшу и Соединенные Штаты. Эти страны, по его словам, могли бы принести пользу.

«Политика и дипломатия — это искусство возможного. Поэтому мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны», — цитирует Резникова RT.

Минские соглашения, по словам вице-премьера, устарели. Они требуют модернизации, добавил политик.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно обсуждал по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе. Он отметил, что Киев соблюдает установленный режим тишины. Главы МИД ЛНР и ДНР Владислав Дейнего и Наталья Никонорова усомнились в его словах.