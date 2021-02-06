Американские ученые нашли способ повысить эффективность вакцины от COVID-19

Москва, 6 февраля. Специалисты из США создали соединение-адъювант, которое в 10 раз повышает эффективность вакцин от COVID-19 и сохраняет уровень защиты.

Ученые провели эксперимент на мышах. Разработанное соединение направляет действующее вещество прямо в лимфатические узлы. При применении AMP-CpG иммунитет у грызунов увеличился в 25 раз. Это говорит о том, что можно снизить дозировку вакцин в 10 раз, а уровень защиты сохранится. Описание всего исследования опубликовано в Science Advances.

Спустя 35 дней после введения вакцины с веществом у мышей ответы антител и T-клеток оставались на высоком уровне, чем у других испытуемых грызунов. У старых мышей иммунитет тоже оказался выше. Специалисты из разных стран продолжают создавать вакцину от COVID-19, которая способна создать мощную защиту для людей всех возрастов.

В ВОЗ отметили, что количество привитых людей в мире превысило число тех, кто заразился COVID-19, передает RT. Тедрос Гебрейисус назвал это существенным достижением «за столь короткий период времени».