Полностью обнаженный Янковский восхитил зрителей сериала «Топи»

Москва, 6 февраля. Российский актер Иван Янковский после скандальной сцены в фильме «Текст» продолжил радовать поклонниц откровенными кадрами. В новом сериале «Топи» артист разгуливает полностью обнаженным.

В соцсетях фанаты обрушили лавину восхищенных комментариев после появления наследника звездной фамилии в сериале, снятом по сценарию Дмитрия Глуховского. Причем поклонницы восхитились не только игрой актера, но и его внешними данными.

Янковский продемонстрировал в кадре обнаженный торс и голые ягодицы. Он эротично жует траву, смущая юных фанаток.

В свое время «Текст» стал источником нескольких скандалов. До сих пор ходят слухи, что именно горячая сцена с Янковским стала причиной развода актрисы Кристины Асмус с юмористом Гариком Харламовым.

Сериал «Топи» рассказывает о пятерых москвичах, которые находят убежище в архангельском монастыре рядом с деревней Топи. Им предстоит столкнуться с чередой загадочных событий. Писатель Глуховский на своей странице в Instagram охарактеризовал сериал как «безумный бэд трип триллер».

Режиссер картины Владимир Мирзоев в интервью ФАН назвал «Топи» «в какой-то степени оммажем Андрею Тарковскому», поскольку в сериале «есть определенные темы, мотивы, даже сюжетные ходы, которые так или иначе связаны с его творчеством». При этом он выразил мнение, что снять хоррор-фильм в России невозможно — ведь русского зрителя не напугать ни заброшенными деревнями, ни чем-то еще, традиционным для этого жанра.