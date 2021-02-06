Жителей Великобритании предупредили о надвигающемся шторме «Дарси»

Лондон, 6 февраля. Шторм «Дарси» в ближайшие выходные накроет Шотландию и юго-восток Англии. В этих районах ожидается усиление ветра и снегопад.

В ближайшие дни холодный воздух, поступающий из Восточной Европы и России, пройдет через Великобританию. До субботы снег будет падать в некоторых районах Шотландии, местами ожидаются подтопления из-за дождей. Британское метеобюро объявило «оранжевый» уровень опасности, передает RT.

С воскресенья будет идти дождь, переходящий в снег. На следующей неделе в Великобритании установится холодная и снежная погода. В восточных районах Англии ожидается снегопад, сообщают метеорологи. Жителей страны предупреждают об образовании наледи до среды.

В конце прошлого года сильный ледяной шторм бушевал в Приморье. Многие жители Владивостока и окрестных районов жаловались на плохой интернет. Сильнее всего пострадали жители Русского острова: они остались без сообщения с материком.