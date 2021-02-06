Выплаты для родителей и опекунов детей-инвалидов в России могут увеличить

Москва, 6 февраля. Госдума РФ планирует рассмотреть законопроект об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии для родителей и опекунов детей-инвалидов.

Соответствующий законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях в весеннюю сессию. Дополнительные расходы на реализацию составят порядка 31,59 млн рублей.

Проект предусматривает повышение пособия в размере одной трети фиксированной пенсии на каждого нетрудоспособного или недееспособного или члена семьи, но не более чем на трех.

Недавно сотрудники ПФР рассказали, почему некоторые жители России не получили проиндексированную пенсию. Специалисты напомнили, что в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда отображается вся информация о выплачиваемой в период работы пенсии.