Жена Эрнста взбудоражила поклонников платьем с экстремальным декольте

Москва, 6 февраля. Жена Константина Эрнста Софья украсила премьеру фильма «Северный ветер», появившись на красной дорожке в роскошном платье с экстремально открытым декольте.

На мероприятие в честь премьеры фильма Ренаты Литвиновой 32-летняя Софья приковала к себе все внимание. Судя по сторис в ее Instagram, ей не давали и шагу ступить.

Эрнст надела ярко-красное платье с открытыми плечами и декольте, подчеркивающим стройную фигуру артистки. Поклонники смогли в деталях рассмотреть наряд благодаря публикации Софьи в соцсети.

«Вчера состоялась долгожданная премьера фильма «Северный ветер». С 6 февраля в кино!» — написала она.

Подписчики же обсуждают в комментариях не выход фильма, а эффектный образ актрисы. Они оставили сотни восторженных комментариев, называя Софью богиней, красоткой, идеальной и роковой женщиной.

Коллеги и друзья Эрнст тоже не остались в стороне.

«Роскошная эльфийская женщина», — пишет актер Дмитрий Лысенков.

«Вааааау!!! Огонь», — эмоционально отметила коллега Софьи по второму сезону сериала «Содержанки» Дарья Мороз, снабдив комментарий тремя сердечками.

«Вауууууу! На стиле», — вторит Мороз олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

«Восторг», — коротко констатировала Юлия Снигирь.

Картину «Северный ветер» сняла режиссер и актриса Рената Литвинова, а саундтрек написала ее подруга, певица Земфира. Вместе с Эрнст в фильме снялись Антон Шагин, Галина Тюнина и Светлана Ходченкова.