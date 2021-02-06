Москвичи рассказали о спасении енота из под двигателя автомобиля

Москва, 6 февраля. Енот оказался под капотом автомобиля каршеринга в аэропорту Домодедово. На помощь пострадавшему животному пришел зоопсихолог по работе с енотами.

Пресс-секретарь аэропорта Александр Власов рассказал о спасательной операции СМИ. Он объяснил, что сначала зверька пробовали накормить, надеясь, что он уснет и енота можно будет достать. Однако животное находилось в сильном стрессовом состоянии и план не сработал.

Коллеги из каршеринговой компании нашли специалиста по работе с енотами. Зоопсихолога пришлось прождать до пяти утра. В течение этого времени разные люди поочередно следили за животным, чтобы енот был сыт и не замерз, отметил Власов.

«Зоопсихологи привезли с собой еще одного енота, чтобы подбодрить застрявшего. Часть двигателя разобрали, потом потребовался подъемник, чтобы приподнять машину и посмотреть, как именно застрял енот. После этого удалось его вытащить», — сообщил пресс-секретарь.

Енота спасли спустя 12 часов после его обнаружения. Состояние животного оценивается как удовлетворительное. В настоящий момент питомец находится на передержке.

На днях в Екатеринбурге камеры наблюдения зафиксировали енота-разбойника, гуляющего по магазину сантехники. Нарушитель по ночам бродил по торговому залу, опрокидывая оборудование.