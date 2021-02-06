СМИ выяснили, зачем «неблагодарная дочь» Максакова вернулась в Россию

Москва, 6 февраля. Оперная певица Мария Максакова, в спешке покинувшая Украину, вернулась в Россию из-за тяжбы за квартиру, сообщили авторы программы «60 минут».

Максакова бежала в украинскую столицу вместе с мужем Денисом Вороненковым в октябре 2016 года. Дети от первого брака и мать певицы Людмила Максакова остались в России. Как обращают внимание авторы программы, за время, проведенное на Украине, артистка позволяла себя резкие высказывания в адрес российских властей и внешней политики Москвы.

Несмотря на документальные подтверждения, Максакова, в частности, утверждала, что, будучи депутатом Госдумы, специально уезжала из Москвы, чтобы не голосовать по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

«Причиной возвращения в Россию стала вовсе не пробудившаяся тоска по родине, а судебные тяжбы по разделу московской квартиры», — сообщили в эфире программы.

Певица, которую авторы назвали «неблагодарной дочерью», приняла участие в нескольких ток-шоу, где посетовала, что ее приняли прохладно: мать с ней общаться не захотела, а свидания с дочерью «унизительно дозированы».

Как сообщал ФАН, ранее в эфире программы «Пусть говорят» артистка сообщила, что родственники пытаются лишить ее недвижимости, оставленной в Москве. За время, проведенное на Украине, имуществом и денежными средствами в России распоряжались члены ее семьи. Теперь же, по словам Максаковой, семья ее игнорирует, чтобы не возвращать собственность.

Не сложились отношения у певицы и с семьей покойного супруга. Она пожаловалась, что мать ее покойного мужа и его первая жена не верят, что отцом их ребенка действительно является депутат и настаивают на ДНК-тесте.