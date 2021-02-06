Дуров рассказал о блокировке Telegram-каналов с личными данными россиян

Москва, 6 февраля. Telegram заблокировал каналы, в которых появлялась информация с личными данными россиян после незаконных акций протеста. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Блокировке подверглись те каналы, в которых была опубликована личная информация участников несанкционированных акций и данные сотрудников силовых структур. С этим призывом уже выступал Роскомнадзор.

«За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса. Появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, журналистов и медиа-менеджеров», – рассказал Павел Дуров на своем канале.

В комментариях к записям была информация с призывами к насилию в отношении правоохранителей. Это недопустимо и не соответствует политике Telegram, заметил Дуров. Он добавил, что из-за деятельности подобных Telegram-каналов уже больше недели не выходит экстренное обновление мессенджера для iOS, которое не одобряет Apple. В итоге каналы с личными данными граждан России решили заблокировать.

Недавно комиссия Совета Федерации по информационной политике предложила временно или на постоянной основе блокировать иностранные интернет-платформы. Такие меры могут применять в том случае, если площадки призывают к массовым несогласованным акциям.