Агентство Fitch: Россия сохранила суверенный рейтинг на уровне ВВВ

Москва, 6 февраля. Международное рейтинговое агентство Fitch оставило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте агентства. Рейтинг демонстрирует последовательную и надежную политическую базу, поддерживающую улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям, среди которых и пандемия COVID-19. Специалисты также оценили низкий уровень внешнего долга РФ и отметили разумную налогово-бюджетную политику. Прогноз по России стабильный, пишет RT.

Недавно глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев объяснил причины укрепления рубля к евро и доллару. Он отметил, что это произошло за счет растущих котировок нефти и на фоне позитивной динамики внешних площадок. Подробнее об этом в материале ФАН.