Минздрав Испании отказался прививать вакциной AstraZeneca пожилых людей

Мадрид, 6 февраля. Минздрав Испании установил максимальный возраст для вакцинации населения от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Пожилых людей к прививкам не допустят.

Вакцина AstraZeneca будет доступна только для людей не моложе 18 и не старше 55 лет. Об этом сказано на сайте испанского министерства.

Первые партии вакцины AstraZeneca должны прибыть в Испанию в эти выходные. Власти решили, что первыми вакцинацию пройдут медики и медико-социальные работники, не находящиеся на передовой в борьбе с COVID-19.

Прививать от коронавируса в Испании начали с 27 декабря 2020 года. Для вакцинации использовались препараты компаний Pfizer и Moderna.

Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca ранее была противопоказана пожилым жителям Германии. Здесь ее порекомендовали не применять для людей старше 65 лет.