Зеленский «блеснул» знаниями Булгакова в комментарии о запрете телеканалов

Киев, 6 февраля. Решение Совета национальной безопасности и обороны по блокировке трех украинских телеканалов является справедливым и законным.

Просьба прокомментировать введение санкций в отношении ряда СМИ напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому цитату из знаменитого произведения Михаила Булгакова. Глава государства в своих соцсетях посоветовал «не читать перед обедом советских газет».

«Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А еще — полностью поддержано США и Евросоюзом и странами «большой семерки», которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов», — заявил Зеленский.

Ранее телеканалы ZiK, NEWSONE и «112 Украина» обратились в Евросоюз, ПАСЕ и ОБСЕ. Они сообщили международному сообществу «о давлении на независимые СМИ и об ограничении свободы слова на Украине».