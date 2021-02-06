На Украине нашли лазейку, как саботировать «языковые» запреты Зеленского

Киев, 6 февраля. Украинцы нашли способ, как использовать закон, запрещающий говорить на русском языке в магазинах, против украинизации, сообщил бывший депутат Верховной рады, основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

С 16 января на Украине начал действовать очередной запрет на использование русского языка, подписанный президентом Владимиром Зеленским. Работники сферы обслуживания, включая интернет-магазины, обязаны общаться с клиентами и посетителями только на украинском. Однако в документе прописано, что если покупатель попросит говорить с ним на другом языке (русском, английском), продавец обязан будет пойти навстречу.

В эфире YouTube-канала «Голос правды» Волга рассказал о своей поездке по некоторым украинским городам, после которой у него «зарождаются лучики надежды». Речь идет о Харькове, Киеве, Одессе, Днепре, Северодонецке и подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

«В Киеве мы запустили это по социальным сетям, думали, не будет работать, но работает. Люди отписываются и начинают гордиться тем, что они используют ту норму закона, что если вы пришли в какое-то общественное место и требуете, чтобы вас, например, обслуживали в магазине или ресторане на русском языке, то обязаны перейти на русский язык», — поделился бывший депутат.

В Одессе инициатива переросла в целое движение, участники которого сообщают Волге о своих успехах. По их словам, некоторые продавцы в магазинах благодарят за то, что их просят отвечать на русском языке.

«То есть, какая-то часть из тех 40%, которые не заражены этим ядом, бандеровской отравой, не заражены этим внутренним идеологизмом, укрепляющим националистическое государство. Эти люди сохранили еще потенцию к тому, чтобы впоследствии (когда никто не скажет, это что-то внутреннее) защитить себя от этой отравы и каким-то активным образом действовать», — подчеркнул Волга.

Как сообщал ранее ФАН, вступление в силу «языкового» закона уже стало причиной нескольких громких скандалов. В частности, из киевского Национального педагогического университета была уволена профессор Евгения Бильченко, поскольку она позволила себе критиковать закон о тотальной украинизации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что данная инициатива является репрессивным средством разрушения уникального мультикультурного пространства. Происходящее на Украине дипломат сравнила с развитием событий в Германии в 30-х — начала 40-х годов XX века. И выразила сожаление, что «именно такой европейский опыт современной Украине ближе всего».