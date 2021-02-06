Парламент Словакии продлил режим ЧС на 40 дней из-за коронавируса

Братислава, 6 февраля. Решение о продлении режима чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Словакии было принято правительством республики на онлайн-заседании в пятницу.

Режим ЧС неоднократно продлевался с 1 октября 2020 года. Срок его действия должен был закончиться 8 февраля, однако парламент принял решение о продлении еще на 40 дней. Об этом передает словацкий телеканал ТАЗ.

В Словакии проживает более 5,5 миллиона человек. За все время пандемии коронавируса общее число заражений составило 259 533 случаев, из них 5 050 с летальным исходом. Сейчас в госпиталях страны находятся 3 376 заразившихся.

Стало известно, что престарелый житель Словакии скончался после вакцинации препаратом Pfizer. Об этом сообщили в Государственном институте по контролю лекарств.