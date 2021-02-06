Норвежский политик призвал власти как можно быстрее закупить «Спутник V»

Осло, 6 февраля. Норвегии необходимо как можно быстрее заказать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» при ее одобрении. Об этом заявил глава совета губернии Тромс и Финнмарк Бьорн Инге Му.

Вакцинацию норвежского населения необходимо проводить более быстрыми темпами, считает политик. Он обратился к местным властям с призывом действовать на опережение и заказать российский препарат от коронавируса как можно раньше, чтобы «не стоять в новой очереди». Однако сделать это нужно после того, как «Спутник V» будет одобрен для использования в ЕС.

«Если российская вакцина «Спутник V» будет одобрена для использования, я призываю норвежские власти действовать быстро и заказать ее», — подчеркнул Бьерн Инге Му.

Недавно медицинский журнал The Lancet обнародовал итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V». После этого многие зарубежные СМИ признали, что их критика российского препарата была преждевременной, передает RT.