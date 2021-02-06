Крымчане показали наполненные водой Симферопольское и Аянское водохранилище

Симферополь, 6 февраля. За последние несколько месяцев воды в Симферопольском и Аянском водохранилище немного прибавилось, сообщила семья из Ялты, ведущая влог на YouTube.

«Если на глаз сказать, то водички немного прибавилось», — констатировал глава семьи в очередном обзоре.

Блогеры снимали при помощи квадрокоптера водохранилища сверху. Они сравнили кадры, сделанные в ноябре 2020 года с видео 4 февраля 2021 года. На записи видно, что в Симферопольском водозаборе воды стало немного больше, однако оно все еще не наполнено до краев. По сравнению с еще более поздними кадрами (апрель 2019 года) видно, что воды все равно сильно не хватает.

Блогер отметила, что традиционно в феврале водохранилище будет заполняться активнее благодаря таянию снега и дождям.

«В Ялте сейчас вода не по графику идет, круглосуточно. Поскольку дополнительные источники дают очень много воды, благодаря обильному таянию снега. Ялта не берет воду с крупных водохранилищ», — сообщила блогер.

Авторы канала «Крым глазами местных» также посетили Аянское водохранилище и сравнили кадры ноября 2020 года с февралем 2021-го.

«Вроде как немного лучше стала ситуация, все-таки добавилась вода», — констатировал глава семейства.

В крупных городах Крыма в прошлом году пришлось вводить графики подачи воды, поскольку из-за засухи водохранилища оказались почти высушены. Проблемы с водой начались после водной блокады Крыма со стороны Украины. Киев прекратил поставку днепровской воды после воссоединения полуострова с Россией. В начале марта 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал прекратить «спекуляции и домыслы» по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра. Таким образом, он подтвердил, что Киев не собирается прекращать водную блокаду.

Как сообщал ФАН, в Крыму и Севастополе продолжается реализация комплексного плана по надежному водообеспечению жителей республики: идет капитальный ремонт изношенных водосетей, проводится замена старого оборудования, строятся водозаборы и многое другое.