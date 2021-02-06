Онищенко назвал простой способ избавления от стресса зимой

Москва, 6 февраля. Физическая активность поможет справиться со стрессом во время зимних холодов. На это указал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Обычная зарядка, по словам парламентария, подойдет для этой цели. Делать ее нужно регулярно, независимо от времени года. От стресса также спасут позитивные мысли. Нужно думать, что «озлобленная атака зимы» долго не удержится.

«Вот эта оптимистическая нота должна вам придавать силы и быть той точкой опоры, которая не позволит свалиться в хандру и апатию», – подчеркнул Онищенко.

Своим рецептом борьбы со стрессом ранее поделилась психолог Людмила Суздальцева. Она призвала россиян окружить себя позитивными, хорошими людьми.