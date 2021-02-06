Глава клуба пенсионеров из Башкирии рассказала о проблемах пожилых людей

Уфа, 6 февраля. Россияне рассказали, что им нужно для благополучной жизни на пенсии. Опрос проводился НПФ Сбербанка в крупных городах, население которых составляет более 500 тысяч человек.

Россияне рассказали, что им нужно для благополучной жизни на пенсии. Опрос проводился НПФ Сбербанка в крупных городах, население которых составляет более 500 тысяч человек. Необходимыми условиями для достойной жизни на пенсии назвали: наличие собственного жилья, качественную медицину, полноценное питание, возможность заниматься спортом и хобби, иметь доступ к досуговым мероприятиям – посещению театров, выставок.

Немаловажным фактором благополучия на пенсии оказалась возможность самим выстраивать свою жизнь. Пандемия внесла свои коррективы в жизнь пенсионеров. Многие оказались в самоизоляции и до сих пор не имеют возможности обнять своих детей и внуков. В самоизоляции, когда молодые и активные люди использовали социальные сети, мессенджеры для общения, пожилые люди оставались подчас на связи только по телефону, а из досуга могли позволить себе лишь телевизор.

О проблемах пенсионеров в провинции, которые усилились в пандемию и будут остро стоять и после того, как все закончится, корреспонденту МГ «Патриот» рассказала руководитель башкирского клуба людей зрелого возраста «Наших лет золотые россыпи» Галина Ширинкина.

«Люди, вышедшие на пенсию, чувствуют себя брошенными, одинокими, забытыми, даже те, кто живет в семье. Дети на работе, внуки учатся. Пенсионеры предоставлены сами себе, а это не очень хорошо. Я даже не о деньгах говорю, дело не только в этом. Я о том, что есть люди, которые организуются в какие-то группы, какие-то клубы, сообщества, но их не поддерживают, им негде собираться. А это так необходимо» – заявила руководитель клуба.

Она добавила, что раньше было больше доступных форм досуга для пенсионеров. Например, шахматные клубы и шашечные турниры, которые проводились прямо в парках. Ширинкина объяснила, что в условиях самоизоляции главной трудностью клуба стало отсутствия места для сбора.

«Места сбора для нас нет. С прошлого помещения нас попросили, а новое все никак не могут привести в тот вид, который нам нужен: сейчас там небольшие комнаты, в которых могут собраться только 5-10 человек, а у меня клуб минимум 40», – заявила она.

Организатор «Наших лет золотые россыпи» также отметила, что многим людям в возрасте трудно пользоваться услугами из интернета. Более того, когда некоторые пенсионеры просят родственников научить их, то часто встречают нежелание и непонимание со стороны более молодых поколений.

«В клубе мы проводили компьютерные занятия. Я разговаривала с пожилыми людьми, спрашивала: у вас же внук есть, попросите его еще раз вам показать, он объяснит. А мне отвечают: я его как-то попросила, а он – бабуль, сама разбирайся, да и надо ли оно тебе? Оказалось, что надо. На самоизоляцию когда вышли, без интернета очень трудно оказалось», – поделилась историей руководитель клуба.

Ширинкина рассказала, что именно поэтому проводит специальные занятия по компьютерной грамотности.