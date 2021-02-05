Доктор Мясников включил интеллектуалов в группу риска по болезни Паркинсона

Москва, 5 февраля. Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что может привести к развитию болезни Паркинсона. В группу риска он включил интеллектуалов и жителей сельской местности.

Развитию недуга, по мнению Мясникова, способствуют травмы головного мозга, употребление родниковой воды и молока и недостаточная мышечная сила в детском возрасте. К возникновению болезни Паркинсона могут привести переизбыток магния и железа, а также лишний вес.

«Чем выше уровень образования, тем чаще возникает болезнь Паркинсона. Это заболевание интеллектуальных людей», – подчеркнул телеведущий.

В качестве профилактики Мясников порекомендовал пить кофе. Физические нагрузки тоже способны снизить риск развития неизлечимого заболевания.

Медики недавно выявили еще один симптом болезни Паркинсона. На раннюю стадию недуга может указывать «пристальный взгляд».