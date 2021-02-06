Зеленский лишил Украину крупных инвестиций по указке США

Решения президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против украинских телеканалов и предприятия «Мотор Сич» могут свидетельствовать о полном контроле США над украинской внешней политикой и субъектностью, считают аналитики портала «Украина.ру».

По указу президента на Украине прекратили вещание три телеканала: NewsOne, ZIK и «112». Ранее под запрет также попал КРТ. Помимо этого Зеленский ввел санкции в отношении инвесторов завода «Мотор Сич», граждан КНР. По мнению экспертов издания, оба решения объединяет то, что они лоббированы Вашингтоном, что доказывает прямое управление Киевом из США.

Еще в 2016 году китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry заключила с «Мотор Сич» кредитный договор на 100 млн долларов. Через пару лет в число акционеров украинского предприятия входило уже пять юридических лиц и один житель КНР, под их контролем оказалось 56% акций. После этого СБУ, узнав о планах Пекина построить завод, специализирующийся на китайских двигателях, завела уголовное дело.

Бизнесменов обвинили в преступном сговоре с целью переместить активы и производственные мощности «Мотор Сич» за пределы страны. В итоге весь их контрольный пакет акций был арестован, а компании попали под санкции, которые предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Помимо этого, компаниям запрещено выводить капитал за пределы Украины.

Пекин отреагировал на действия киевских властей судебным иском с требованием компенсации в 3,5 млрд долларов. Украину обвиняют в экспроприации инвестиций и нарушении соглашения о защите инвестиций между странами.

История противостояния

Крупнейший украинский завод по производству двигателей для самолетов, вертолетов и крылатых ракет «Мотор Сич» пришел в упадок после того, как Киев разорвал отношения с Россией после 2014 года. Пекин воспользовался ситуацией, пытаясь добиться доступа ко всем советским разработкам.

Как только завод продали КНР, в дело вмешались Соединенные Штаты, которым не выгодно развитие Китая в военно-технологической сфере. Вашингтон первым ввел санкции в отношении компаний и граждан КНР, которые являются инвесторами предприятия. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, посетив Киев с официальным визитом в 2019 году, заявил, что Китай украл технологии американских истребителей F-35 и подобная кража военных технологий может ждать и Украину.

Угрозы нацбезопасности и недоверие

Не только США предупреждали об угрозе нацбезопасности Украины после покупки китайцами «Мотор Cич». Украинский Центр исследования армии, конверсии и разоружения (ЦДАКР) назвал сделку недопустимой. В ЦДАКР уверены, что это может привести к передаче через китайские компании в руки России критических технологий авиационного двигателестроения. Этот вывод они сделали, основываясь на том факте, что Китай и РФ реализуют совместные вертолетные программы, а значит, считают украинские специалисты, в этих программах может быть использована продукция «Мотор Cич».

Эксперты также полагают, что продажа предприятия Китаю может негативно сказаться на развитии сотрудничества Украины с НАТО и Евросоюзом. А разгоревшийся конфликт принесет охлаждение отношений с властями КНР. В частности, инициативу «Один пояс — один путь» — трансконтинентального мегапроекта транспортного коридора из Поднебесной в Европу можно будет «похоронить».

Последствия

«Мотор Сич» является уникальным для Украины предприятием: имеет частный профиль, но действует в паре с государственным конструкторским бюро. Все остальные заводы остались полностью в госсобственности. По данным экспертов издания, выигрыш Китая в судах нанесет сокрушительный удар по Киеву с финансовой точки зрения.

«Государство не имело права вмешиваться в сделку», — подчеркивает издание.

Делая выводы из разгоревшегося конфликта, китайские инвесторы уже поставили на паузу другие масштабные проекты с Украиной. Зеленский не смог оценить стратегическую важность «Мотор Сич», выполняя приказ Вашингтона.

Об «убийственных» последствиях санкций Зеленского ранее заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его мнению, из-за этого от Украины отвернутся все инвесторы. Бывший парламентарий выразил мнение, что украинский президент не понимает последствий своих действий и «просто хочет еще больше прогнуться под американских хозяев, которым на страну абсолютно наплевать».