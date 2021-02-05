Выбор песни для Евровидения на Украине закончился скандалом

Киев, 5 февраля. Жители Украины не смогли поучаствовать в выборе песни, с которой группа Go_A поедет на Евровидение. Конкурсное жюри провело «тайное голосование».

Группа Go_A в прошлом году победила в Национальном отборе. Музыканты должны были представить на европейском певческом конкурсе композицию «Соловей». Из-за пандемии коронавируса состязание было перенесено на 2021 год. За это время коллектив успел написать три новых песни. «Лучшую» из них определило жюри.

После оглашения решения жюри на Украине разразился скандал. Пользователи соцсетей возмутились, что им не дали прослушать даже фрагмент песни.

«А как же прерогатива мнения народа – разве не она в основе голосования? Народ избрал эту группу, полюбил. Что это за решение втихаря», – пожаловались возмущенные украинцы.

В состав жюри вошла певица Джамала, выигравшая Евровидение в 2016 году. Компанию ей составили продюсер Руслан Квинта, солист группы The Maneken Евгений Филатов и члены правления Общественного вещания Дмитрий Хоркин и Ярослав Лодыгин.

От России на Евровидение в этом году поедет группа Little Big. Продюсер Иосиф Пригожин не верит в победу российского коллектива. Он считает, что на конкурс надо было отправлять рэпера Моргенштерна.