Пандемия COVID-19 вызвала голод среди 36 миллионов граждан США

Вашингтон, 5 февраля. Экономика США находится в тяжелом состоянии, многим гражданам не хватает средств на еду. Об этом заявил глава государства Джо Байден.

Он выступил за принятие пакета стимулирующих экономику мер в размере 1,9 триллиона долларов. Президент во время выступления в Белом доме обратил внимание на критичность ситуации и пообещал «действовать быстро».

«Абсолютно ясно, что экономика все еще находится в трудном положении. Более десяти млн человек остались без работы, а четыре млн находятся без работы по полгода и больше, [...] 24 млн взрослых и 12 млн детей буквально не хватает еды», — заявил Байден.

Ранее Джо Байден назвал предварительный срок восстановления экономики США. Стране потребуется до десяти лет, чтобы восстановить полную занятость населения.