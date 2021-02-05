ФАН стало известно имя выдворенного из РФ за участие в митингах польского дипломата

Варшава, 5 февраля. Агнешка Гуральска из-за участия в несогласованных акциях протеста в России была объявлена персоной нон грата. Имя польского дипломата стало известно редакции ФАН.

Представителей трех европейских стран выслали из России. Среди персон нон грата оказались дипломаты Польши, Германии и Швеции. Высылка связана с участием в несанкционированных акциях протеста на территории РФ, передает RT. Редакции Федерального агентства новостей стало известно, что 38-летняя Гуральска принимала участие в Майдане в 2014 году.

Несогласованные акции протеста состоялись в России 23 и 31 января. Власти предупреждали о том, что митинги являются несогласованными, однако люди все равно выходили на улицы. Приняли участие в мероприятиях и европейские дипломаты. Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала данные факты вмешательством в дела чужого государства.