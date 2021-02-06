Марию Горбань заподозрили в съемках фильма для взрослых

Москва, 5 февраля. Актриса Мария Горбань заинтриговала поклонников кадрами со съемок нового проекта. Фанаты в шутку решили, что экранная «жена» Дмитрия Нагиева переквалифицировалась на другой сегмент и занимается съемками фильма для взрослых.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала короткое видео. В кадре Горбань томно лежит на кровати в шелковом халате нараспашку и роскошном нижнем белье. Ее волосы уложены в нежные локоны, а макияж подчеркивает чувственный взгляд.

Оператор снимает актрису крупным планом, обходя вокруг и направляя камеру на пышный бюст. Режиссер за кадром командует: «Вот так, идем... Хорошо».

Горбань не стала вдаваться в подробности, описывая проект. В комментарии к видео она лишь коротко подписала: «Фильм, фильм, фильм».

Это заставило поклонников теряться в догадках, о чем будет новый фильм с их любимой актрисой. Некоторые из фолловеров делали очень откровенные предположения.

«Фильм 18+?» — интересуется пользователь под ником 32rus_32.

«Сейчас сантехник придет», — пошутил по поводу сюжета olegtsertkov.

«Как-то же надо оплачивать набранную ей роскошь, дом, машину, а может и еще чего», — не без сарказма пишет sergeiorlov40.

«Классная порнушка будет», — резюмировал barabanov1000000.

Ранее ФАН составил топ-3 звезд российского шоу-бизнеса, которых чаше других ругают за откровенные фото. В рейтинг попала и Мария Горбань. Компанию ей составили певицы Анна Седокова и Ольга Бузова.