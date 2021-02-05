Макрон «полностью разделил» позицию Меркель по Nord Stream 2

Париж, 5 февраля. Французский президент Эммануэль Макрон сообщил о солидарности с позицией канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2».

Соответствующее заявление французский лидер сделал во время пресс-конференции по итогам заседания совместного франко-немецкого совета по обороне и безопасности. Позиции Франции и ФРГ по вопросу укрепления энергетического суверенитета Европы полностью скоординированы, подчеркнул Макрон, пишет RT.

«Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер», — сказал Макрон.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что расхождение Европы и США в отношение газопровода Nord Stream 2 не сильно велики. По ее мнению, проект сыграет ключевую роль в трансатлантических отношениях.