Калининградский скульптор создал пару для «страшно красивой» Аленки

Калининград, 5 февраля. Житель Калининграда создал двухметровую фигуру Халка в своем гараже. Героя комиксов он собрал за четыре месяца и считает его выгодной партией для нововоронежской Аленки.

Высота Халка составляет два метра 20 сантиметров, а вес – 170 кг. Все элементы туловища выносили из мастерской по частям, а затем сварили. Эскизы будущей статуи скульптор подбирал в интернете, передает «Каскад».

«Вот друзья, мощный кавалер для Аленки из Воронежа. Дерзкий парень», – похвастался создатель фигуры.

Для создания Халка мастер использовал ножницы по металлу, болгарку и полуавтоматический сварочный аппарат. Сначала он подготовил каркас из проволоки, а затем приварил другие детали. В самом конце монстра покрыли лаком. Такое хобби у скульптора появилось больше двух лет назад. И в этом ему помогли навыки основной работы – ремонт автомобилей.

А вот статуя самой Аленки вызвала море дискуссий. Ее уже убрали из Нововоронежа и выставили на аукцион. Депутат Госдумы Владимир Жириновский с теплотой отнесся к этой скульптуре. Он предложил установить ее во дворе Института мировых цивилизаций.