Валерия и Иосиф Пригожин потеряли ребенка

Москва, 5 февраля. Певица Валерия призналась, что пережила трагедию в браке с продюсером Иосифом Пригожиным: беременность артистки закончилась потерей ребенка.

Валерия и Пригожин считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса: вместе они уже 16 лет. Сама же певица в интервью порталу «7дней» называет отношения с мужем рискованным аттракционом.

«Американские горки. Несемся мы с бешеной скоростью. Я не могу сказать, что мне это нравится от начала и до конца, бывают какие-то сбои: может, по дороге и укачивает, и синяки набиваем, но в общем и целом захватывающе и прекрасно», — описала Валерия отношения со своим супругом.

Артистка признается, что в семейной жизни на их долю выпали и трагические случаи, с которыми удалось справиться сообща.

«Потерю общего ребенка мы вынесли вместе. Это случилось, когда я была на маленьком сроке беременности. Но успела нарисовать всякие картинки, придумала себе жизнь с малышом, уже дала имя и чуть ли не купила одежду», — рассказала певица.

Валерия была уверена, что родится мальчик. Ему даже выбрали имя — малыша хотели назвать Егором. Несмотря на то, что срок, когда мать потеряла ребенка, был маленький, она сильно переживала, как и его отец.

«Но он молодец, думал прежде всего о том, чтобы мое здоровье не пострадало. Потому что мы уезжали на гастроли и все было непросто», — сообщила Валерия.

Сейчас в семье Валерии и Пригожина растут шестеро детей: трое от брака певицы с Александром Шульгиным и трое от двух предыдущих браков продюсера. Пригожин неоднократно в интервью подчеркивал, что считает детей Валерии своими родными. Певица же шутит, что «не помешали бы еще».