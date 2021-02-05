Минсельхоз ожидает стабилизации цен на продукты в 2021 году

Москва, 5 февраля. Оснований для скачкообразного повышения цен на продовольствие в России нет. Об этом заявили в Минсельхозе РФ.

Ведомство отметило снижение цен на сахар (до 35,9 рубля за килограмм в рознице) и подсолнечное масло (до 92 рублей за литр) в январе 2021 года. Помимо этого, уменьшились отпускные цены на куриные яйца (первой категории до 54,5 рубля, второй категории до 48,8 рубля за десяток).

Благодаря декабрьским соглашениям о стабилизации потребительских цен, сохранится умеренная ценовая динамика в течение всего 2021 года, передает RT.

Стало известно, что Минэкономразвития планирует разработать механизм регулирования экспорта зерна. Ввести его в действие ведомство намерено уже в апреле.