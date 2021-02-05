Возгорание произошло на трубопроводе в Уфе

Уфа, 5 февраля. Трубопровод на уфимском нефтезаводе загорелся в результате разгерметизации. На месте возгорания работают бригады пожарных.

Огненный факел высотой 10 метров наблюдается в районе нефтезавода, передает источник. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал, эвакуация не проводилась. На данный момент аварийный участок на трубопроводе перекрыт, готовится пенная атака.

Недавно сильный пожар произошел на уфимском заводе «Уфаоргсинтез». Тогда пламя охватило две емкости с метановодородом, которые находились на открытом участке.