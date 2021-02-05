Подростки жестко избили своего сокурсника в Псковской области

Дно, 5 февраля. ЧП произошло в городе Дно Псковской области, подростки записали на видео кадры жуткого избиения своего сверстника. По последним данным, конфликт произошел из-за девушки.

Родитель потерпевшего обратился в правоохранительные органы с заявлением об избиении сына. В УМВД России по Псковской области заявили, что личности нападавших были сразу же установлены.

На данный момент полиция совместно с администрацией техникума, где учатся участники конфликта, проводят проверку для выяснений всех обстоятельств инцидента. По результатам медицинского освидетельствования будет принято решение о степени наказания для нападавших подростков.

Недавно в Нижнем Тагиле произошло жестокое избиение девочки. В драке, по разным данным, участвовало шесть человек.