Топ-10 повышающих настроение продуктов

Меланхоличное настроение и хандра — верные спутники россиян в осенне-зимний период. В холодное время года особенно важно поддерживать бодрость духа. Десять продуктов, которые повышают настроение, — в материале ФАН.

Избежать зимней депрессии поможет регулярный качественный сон и прогулки на свежем воздухе. Также поднять настроения позволит правильное питание. Выработку гормонов радости — серотонина, дофамина и эндорфинов — могут стимулировать некоторые продукты.

Рекордсменом по содержанию селена, который необходим для гормонального баланса, является бразильский орех. Дефицит селена делает человека более раздражительным и повышает склонность к депрессиям.

Повысить выработку серотонина и мелатонина позволят мясо курицы и филе индейки. Кроме того, в мясе птицы содержится аминокислота тирозин, которая предупреждает депрессию.

Дефицит Омега-3 негативно сказывается на настроении и когнитивных функциях. Главным поставщиком Омега-3 для организма является рыба.

Еще одним продуктом с высоким содержанием селена является овсяная каша. Она не только повышает настроение, но и поддерживает уровень сахара в крови.

Множество полезных веществ, включая витамины А, В6 и С, аминокислоту триптофан, клетчатку, калий, фосфор и железо, содержится в бананах. Этот фрукт повышает выработку серотонина, который влияет на качество сна и поднимает настроение.

Выработке серотонина способствует чечевица. Употребление в пищу этой крупы улучшает настроение, снижает чувство тревоги и стабилизирует уровень сахара в крови.

Самый известный и приятный способ повысить настроение – съесть кусочек шоколада. Лучше выбирать темные сорта и употреблять его в умеренных количествах. Небольшой кусочек шоколада заметно снижает уровень стресса.

Еще один простой способ повысить настроение с самого утра – съесть на завтрак порцию хлопьев. Насыщенный кальцием продукт снижает уровень тревоги и нормализует пищеварение.

Вода обеспечивает функционирование всего организма. Люди с обезвоживанием, как правило, хуже концентрируются и больше подвержены стрессу.

Богатый витамином В шпинат обеспечивает выработку серотонина и повышает настроение. Кроме того, он содержит необходимое для организма количество фолиевой кислотой. Шпинат можно добавлять в супы, салаты или тушить с овощами.