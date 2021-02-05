Сенбернар — это огромный увалень с благородным сердцем, беззаветно преданный и любящий абсолютно всех членов семьи без исключения. Этот добрый великан — одновременно идеальная нянька для детей, верный компаньон и чуткий сторож, который никогда не набросится первым, но сможет дать отпор непрошенному гостю. Внушительные габариты и эффектный внешний вид этих псов неизменно обращают на себя внимание прохожих, где бы они ни находились.

Несмотря на то, что порода не слишком широко распространена и заводят ее не часто, особенно в городских условиях, сложно найти человека, который бы не знал, как выглядит сенбернар. Невероятную популярность бело-рыжим гигантам с грустными глазами принес знаменитый на весь мир Бетховен — не композитор, конечно, а герой одноименного американского фильма, увидевшего свет в 1992 году. И сегодня, почти три десятилетия спустя, добрая и поучительная семейная комедия продолжает радовать любителей собак по всему миру.

Любопытный факт: псу, сыгравшему главную роль, не пришлось привыкать к новой кличке — четвероногий актер в жизни носил то же имя.

Если помните, в «Бетховене» отец семейства, ценивший идеальный порядок и комфорт, долго не мог смириться с появлением в доме нового члена семьи. Шерсть, слюни рекой и воистину исполинские размеры собаки — вовсе не выдумки режиссера, а суровая реальность, с которой неминуемо придется столкнуться будущему владельцу. Конечно, эти неудобства с лихвой компенсируются тем удовольствием, морем обаяния и любви, которое сенбернар принесет в вашу жизнь, но нужно отдавать себе отчет в том, что, помимо неоспоримых преимуществ, эта порода имеет ряд существенных, скажем так, сложностей, которые «идут в комплекте» с великодушием, уравновешенностью и недюжинными умом этих великолепных животных.

Если вы решили завести щенка сенбернара, то эта статься ФАН — для вас. Расскажем все о происхождении, экстерьере, характере и особенностях содержания породы в домашних условиях.

Спасатель из монастыря

Порода сенбернар настолько древняя, что доподлинно выяснить, чьими прямыми потомками являются эти великаны, вряд ли представляется возможным. Специалисты в области селекции сходятся во мнении, что их предками могли являться тибетские мастифы — исполинского размера псы, населявшие земли Средней и Малой Азии еще в IV веке до н.э.

Во времена походов полководца Александра Македонского великанов завезли в Грецию и Древний Рим. Позднее они распространились по всей территории нынешней Европы.

По другой версии, сенбернары стали «плодом любви» мастифоподобных собак и догов.

Как бы там ни было, истинное становление породы началось значительно позже. Родиной сенбернаров по праву считается Швейцария, где правили бал крупные и выносливые собаки альпийских фермеров. В одном из предыдущих материалов мы уже рассказывали о верных помощниках местных пастухов и сыроваров — бернских зенненхундах. Наши сегодняшние герои, несмотря на некоторое внешнее сходство с бернцами, имели совсем иное предназначение.

Их судьба была неразрывно связана с монахами, обитавшими в монастыре, основанном святым Бернаром из Ментона, который посвятил свою жизнь созданию приюта для странников и паломников, державших путь из Италии в Центральную Европу через перевал Большой Сен-Бернар. Здешние места и климат славились своим суровым нравом и частыми сходами лавин. Добраться до пункта назначения по крутым, осыпающимся под ногами спускам было задачей не из легких, и многие путешественники погибали, так и не достигнув цели.

В итоге местные монахи вынуждены были принять на себя роль не только священнослужителей, но и спасателей. Что же касается крупных и сильных псов, живших в обители, то поначалу они выполняли исключительно функцию охранников, которых брали с собой для защиты от непредвиденных нападений, но со временем оказалось, что псы обладали превосходным чутьем, которое помогало им безошибочно отыскивать людей под завалами. Животные быстро откапывали несчастных мощными лапами, ложились рядом и отогревали бедолаг своей толстой шкурой до прихода подмоги.

Кроме того, выяснилось, что собаки чувствовали приближение лавины и сообщали об этом хозяевам беспокойным поведением.

Монахи высоко ценили своих четвероногих помощников, и в монастыре велась серьезная селекционная работа. Первое письменное упоминание о сенбернарах датируется 1703 годом, а первая картина с изображением мощных псов, напоминавших телосложением наших героев, была написана еще в 1695-м.

Это интересно! Изначально сенбернары были короткошерстными. Попытки вывести длинношерстную разновидность не сразу увенчались успехом — на длинную шерсть налипал снег, превращая ее в тяжеленную шубу, мешающую нормальному передвижению.

Первые пушистые особи появились от скрещивания с ньюфаундлендами. Эксперимент был отчаянной попыткой спасти поголовье питомника Святого Бернара, когда большую часть собак выкосила неизвестная инфекция. Поскольку получившиеся в результате вязки псы были непригодны для спасательной службы, их отправили охранять пастбища в долинах, а в горах остались лишь короткошерстные экземпляры.

Слава о сенбернарах распространилась далеко за пределы их исторического места обитания, и уже в 1884 году они обзавелись собственным кинологическим клубом, а в 1887 году был утвержден единый стандарт породы.

На территорию СССР эти собаки попали уже после Второй мировой войны и поначалу использовались только для того, чтобы вывести собственную породу — московскую сторожевую.

В 90-е годы по России бродило немало «Бетховенов», но в связи со сложным и дорогостоящим содержанием, мода на породу достаточно быстро пошла на убыль, и в наше время на улицах сенбернара встретишь нечасто.

Правдивая история Барри

Кинематографический Бетховен — не единственный знаменитый представитель породы. Весь мир знает и сочувствует истории пса Барри, жившего в XVI веке в том самом монастыре Сен-Бернар и спасавшего попавших в беду путников. В память о четвероногом герое в предместье Парижа, прямо напротив входа на собачье кладбище даже установлен памятник из белого мрамора, на котором изображена девочка, обнимающая за шею огромного пса.

• «Он спас сорок человек и погиб, пытаясь спасти сорок первого»

Так гласит надпись на монументе. Действительно, увековечили пса не просто так — отважный сенбернар спас не менее 40 человеческих жизней. Легенды гласят, что он обладал поразительным чутьем и сам знал, когда где-то сходила лавина и без всякой команды со стороны человека отправлялся разыскивать людей под завалами. Он согревал пострадавших теплом своего тела и помогал добраться до места ночлега. Однажды Барри нашел под снегом женщину и маленького ребенка. Он отогрел малыша и отнес его на своей спине до приюта. Вероятнее всего, именно эта история вдохновила людей на создание трогательного памятника храброму псу. Гибель Барри связывают с нелепой и трагической случайностью. Когда в монастырь пришло известие о том, что в горах потерялся солдат, пес искал его двое суток и, наконец найдя тело под лавиной, лег на него, по привычке пытаясь отогреть. Начав приходить в сознание, человек увидел огромное животное и от пережитого шока не разобрал, кто перед ним. Приняв собаку за дикое животное, он по ошибке всадил в своего спасителя нож. Сенбернару удалось добраться до дома, но полученные ранения серьезно сказались на его здоровье, он больше не смог заниматься спасением в горах и вскоре умер.

• Что стало с Барри на самом деле

Однако письменные свидетельства, дошедшие до наших дней, говорят, что это не более, чем красивая легенда, а Барри после 12 лет службы вышел на заслуженную «пенсию» и еще два года прожил в любви и заботе у одного из монахов в Берне.

В Бернском музее естественной истории бережно хранится чучело Барри, чтобы каждый желающий мог воочию посмотреть, как выглядел отважный четвероногий герой.

В питомнике монастыря и по сей день разводят породистых сенбернаров. В год здесь появляется на свет до двадцати щенков. Любопытный факт: с XIX века и по сей день существует традиция одному из проживающих на территории псов давать кличку Барри.

Как выглядит сенбернар: описание породы

Современные собаки довольно сильно отличаются от своих далеких предков из швейцарского монастыря. Сегодняшних гигантов отличают более внушительные размеры. Рост животных колеблется в диапазоне от 65 до 90 см, а весит сенбернар не менее 70 кг!

• Телосложение

У этих великанов крупный мускулистый корпус с широкой, глубокой грудью и мускулистой шеей. В передней ее части в области горла под мордой образуется так называемый «подвес», развитый в умеренной степени.

• Конечности

Лапы крепкие, ровные, широко расставленные с сильными, плотно прижатыми друг к другу пальцами. Прибылые на задних конечностях оставляют, если они не доставляют животному дискомфорт.

• Хвост

Широкий у основания, длиной доходит практически до скакательного сустава.

• Голова

Массивный череп имеет закругленную форму. Стоп, то есть переход от лба к переносице, ярко выражен. Складки на лбу становятся особенно заметны, если собака чем-то встревожена. Эти «морщины» придают сенбернарам особое, вдумчивое выражение. Нос крупный, черный с большими ноздрями, по форме скорее напоминает прямоугольник. Морда одинаково широкая от переносицы и не сужается к кончику носа. Губы плотные, толстые. Прикус ножнице- или клещеобразный.

• Глаза

Среднего размера, карего цвета. Взгляд вдумчивый, будто немного уставший и грустный. Нижнее веко может немного приоткрывать конъюнктиву.

• Уши

Широкие, довольно большие, треугольной формы. Посадка — высокая.

• Шерстяной покров

Как мы уже выяснили, современные сенбернары бывают двух разновидностей: короткошерстные и длинношерстные. Оба подвида отличает густой подшерсток, предохраняющий собак от холода, ветра и намокания. В первом случае шерсть должна быть ровной, не волнистой, плотно прилегать к телу. Во втором — волос слегка волнится, но не кудрявится. «Штаны», хвост и бедра — наиболее пушистые участки тела.

• Окрас

Особым разнообразием расцветка сенбернаров не отличается. Традиционный окрас — сочетание рыжих и белых пятен в различной комбинации. Рыжий цвет может быть разной степени интенсивности. Крайне желательно наличие элементов черного на ушах и морде, особенно в случае с выставочными экземплярами. Также высоко ценится полный белый «воротник». Из обязательного: белые пятна на лапах и кончике хвоста, «маска» на морде, отметины на груди и загривке.

• Недостатки и пороки, за которые собаку могут дисквалифицировать и не допустить к разведению:

— отсутствие положенных белых отметин на морде, туловище и хвосте;

— миндалевидные глаза;

— слишком светлые или голубые глаза;

— закидывающийся на спину и закручивающийся кольцом хвост;

— проваленная спина;

— неправильный прикус;

— моноокрас;

— вывернутые веки;

— агрессия, трусость, истеричность;

— низкий рост.

Сенбернар и московская сторожевая: отличия двух пород

• Происхождение

Выше мы уже упоминали, что первые племенные сенбернары были завезены в Советский Союз из Германии после войны и первоначально использовались для выведения собственной породы собак. Выходцев из Швейцарии скрещивали с кавказской овчаркой и русской пегой гончей.

Суть эксперимента состояла в том, чтобы вывести крупных, выносливых животных, приспособленных к суровым условиям жизни и обладающих более крутым нравом, нежели добродушные великаны из Европы, поскольку главным их предназначением должна была стать охрана различных режимных объектов. Не склонные к агрессии сенбернары, созданные для помощи попавшим беду, не слишком подходили на роль серьезных сторожей, да и завозить их из-за границы было удовольствием не из дешевых.

Надо сказать, что селекционеры из легендарного государственного питомника «Красная звезда» отлично справились с поставленной задачей, и так на свет появилась московская сторожевая, полностью отвечавшая заказу партийного руководства. Вплоть до самого распада СССР процесс разведения строго контролировался государством, а первый стандарт «москвичей» появился в 1958 году.

Важно! Порода «Московская сторожевая» не признана Международной кинологической федерацией и распространена только на территории нашей страны.

• Внешние различия

Из-за того, что представители этих двух пород очень похожи друг на друга, неопытные потенциальные владельцы часто путают сенбернара и московскую сторожевую, и очень напрасно, поскольку это совершенно разные собаки!

«Россияне» несколько меньше своих альпийских собратьев, у них более легкая конституция, вытянутое туловище, длинные лапы. Голова не такая широкая, а морда сужается к носу.

• Разница характеров

И все же главное отличие кроется в характере. Сенбернары по природе своей более покладистые, ласковые и добродушные. С их воспитанием, как правило, не возникает проблем даже у неопытных хозяев.

Московские сторожевые — куда более серьезные ребята, главная цель которых — охранять вверенную территорию, чего бы им это ни стоило. Эти псы склонны к доминированию, своенравны и упрямы, хотя и довольно умны. С дрессировкой новичок справится едва ли — им нужна твердая рука и опыт. «Москвичи» привязаны к одному человеку, а его окружение скорее терпят, нежели любят. Однако, если удастся завоевать их доверие и авторитет — надежнее телохранителя не сыскать.

Подводя итог, скажем, что выбор породы зависит от тех задач, которые преследует будущий владелец. Нужен верный страж, готовый отдать жизнь свой дом — берите московскую сторожевую, но, если в своих мечтах вы видите идиллическую картинку из американского фильма, где куча ребятишек ползает по мирно спящему великану — ищите щенка сенбернара и забудьте о его российском родственнике.

Характер сенбернара

Охарактеризовать его можно одним словом — золотой. Кажется, в этих гигантах собрано все лучшее, что вообще может быть в собаке и в домашнем питомце в принципе. Они прекрасные компаньоны, добрые и ласковые, но при этом абсолютно не навязчивые и беззаветно преданные всем членам семьи. На их попечении можно совершенно безбоязненно оставить даже самых маленьких детей и быть уверенными, что малыша не обидят, не толкнут и уж тем более не укусят, что бы тот ни вытворял.

Сенбернар прекрасно ладит с сородичами и другими животными. Этот полный чувства собственного достоинства гигант никогда не нападет первым и будет всячески избегать конфликтов, прекрасно осознавая свою немалую силу и мощь.

Напрочь лишенный агрессии по отношению к кому бы то ни было, он тем не менее вполне способен защитить своих близких. Зачастую достаточно одного внешнего вида и грозного лая, чтобы отбить у недоброжелателя всякую охоту покушаться на вашу жизнь, здоровье или имущество. К слову сказать, голос сенбернары подают крайне редко и только по делу.

Если вы мечтаете о спокойном и уравновешенном домашнем любимцем, который не будет словно заведенный носиться по двору, требуя активных игр, то эта швейцарская порода определенно для вас. Если в щенячьем возрасте они еще полны энергии и задора и по-детски мило заигрывают со своими сородичами, то с возрастом становятся убежденными меланхоликами, любимое занятие которых — поваляться у хозяйских ног.

Воспитание

За счет своего покладистого характера сенбернары достаточно легко поддаются дрессировке, и проблемы с ними возникают редко даже у неопытных собаководов. Начинать воспитательный процесс необходимо буквально с первого дня пребывания щенка в вашем доме. Сразу дайте понять малышу, кто тут главный, и объясните основные правила поведения на своей территории.

Самое важное, что должен усвоить новосел: нельзя — это всегда нельзя. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Не берите милого увальня в постель, если не хотите через год обнаружить рядом с собой мохнатую и слюнявую тушку весом под центнер. Не давайте вкусности со своего стола, если не планируете постоянно обедать в компании собаки, кладущей морду на колени, даже если на этих коленях надеты дорогие брюки. Запретите прыгать на себя при встрече, потому что со временем эти бурные проявления чувств могут обернуться для вас травмой.

Важно! Не ожидайте от питомца мгновенной реакции. Меланхоличным сенбернарам обычно требуется время на «раскачку». Будьте терпеливы и настойчивы, и пес обязательно сообразит, чего вы от него хотите.

Никогда не кричите и не бейте собаку — так вы только потеряете ее доверие и вырастите забитого неврастеника вместо гордого великана.

Здоровье

Сенбернар не относится к числу слишком болезненных собак. Как-никак, его далекие предки были приспособлены к выживанию в самых суровых условиях. Однако это не значит, что они не болеют. Их самое слабое место — опорно-двигательный аппарат. Немалый вес не самым лучшим образом сказывается на суставах.

Дисплазия, вывихи и остеосаркома — одни из самых частых поводов для обращения к ветеринарам среди владельцев данной породы.

Кроме того, эти животные имеют предрасположенность к таких офтальмологическим проблемам как заворот века, катаракта и аденома третьего века, именуемая также «вишневым глазом».

Увы и ах, даже в самых прекрасных домашних условиях с достаточной физической нагрузкой и сбалансированным питанием сенбернары живут очень мало — редко кто из великанов доживает до 10 лет, и это, пожалуй, главный недостаток породы по отзывам самих владельцев, которые были вынуждены были слишком рано расстаться со своими любимцами.

Уход за сенбернаром

Собачий век короток, и ничего с этим, к сожалению, мы не можем. Зато вполне в наших силах обеспечить верным друзьям достойную и максимально комфортную жизнь.

Итак, что же нужно для счастья сенбернару?

• Простор

Абсолютно очевидно, что это не комнатная собачка. В условиях тесной квартиры эти гиганты чувствуют себя значительно хуже, чем за городом. Объективно говоря, эта порода создана для жизни в загородном доме и будет прекрасно чувствовать себя в просторном вольере (не на цепи!) с возможностью захода в дом, чтобы понежиться рядом с хозяевами.

• Прохлада

Их далекие предки жили в Альпах и прекрасно чувствовали себя в самых неблагоприятных условиях, не страшась ни морозов, ни снега, ни пронизывающего ветра. Современные сенбернары очень плохо переносят жару. Она может быть для них губительна! Никогда не позволяйте собаке находиться на открытом солнце, не оставляйте в закрытой машине и не выгуливайте любимца в зной. В свободном доступе у животного постоянно должна быть прохладная свежая вода. Сейчас в зоомагазинах продаются различные приспособления в виде охлаждающих ковриков и жилетов. Они вполне могут пригодиться вашему питомцу, так что задумайтесь о покупке.

• Выгул

Редкий сенбернар будет с упоением бегать за мячиком — по природе своей они не апортировщики. Высокая физическая активность рыжим увальням ни к чему, а вот длительные прогулки на природе в умеренном темпе помогут сохранить здоровье на долгие годы. В идеале гулять нужно не менее двух — трех часов в день в любую погоду, кроме жары. А еще эта порода обожает плавать. Лучшей физической нагрузки в летнее время для них не придумать.

• Регулярный груминг

Заводя сенбернара, будьте готовы к тому, что чесать его придется много и часто — примерно один раз в два дня, если речь идет о длинношерстных особях. С короткошерстными дело обстоит несколько проще — раза в неделю будет достаточно. И те и другие линяют очень обильно дважды в год, и тут на помощь придет фурминатор — специальная расческа с лезвием, которая убирает лишний подшерсток. Почитав отзывы владельцев, скажем от себя, что робот пылесос отныне станет вашим лучшим другом. После сенбернара, конечно.

А вот слишком усердным мытьем можно только навредить. Мойте животное с шампунем не чаще одного раза в три месяца, или если сильно испачкается во время прогулки.

Всегда держите под рукой пачку салфеток или рулон бумажных полотенец, чтобы вытирать слюни, и стерильные марлевые салфетки, чтобы поддерживать чистоту глаз.

Шерсть в ушах желательно выстригать, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.

• Сбалансированный рацион

Правильное питание напрямую влияет на здоровье, самочувствие и продолжительность жизни собаки, поэтому к выбору меню нужно подойти со всей ответственностью. Как мы уже говорили, у сенбернаров часто страдают суставы, поэтому их необходимо поддерживать специальными добавками. Также не помешают витамины для шерсти и сердечной мышцы. Самостоятельно подобрать нужные дозы крайне проблематично, поэтому многие профессиональные заводчики рекомендуют пользоваться готовыми кормами супер-премиум класса, подобранные в соответствии с возрастом и размерами.

Если решите все же кормить «натуралкой», помните, что мясо должно составлять не менее половины рациона. В питании сенбернара используют кролика, говядину, индейку, субпродукты (желудки, сердечки, печень — в виде лакомства), яичные желтки, морскую рыбу. Из овощей подойдут кабачок и морковь, из круп — гречка, рис. Под строжайшим запретом находится картофель, свинина, копчености и колбасы, сладкое, соль.

Ни в коем случае не перекармливайте питомца — лишний вес очень вредит и без того проблемному опорно-двигательному аппарату.

• Любовь и забота хозяина

Некоторая внешняя отстраненность сенбернара — лишь видимость. Эти псы обожают своих владельцев и душу продадут за ваше внимание. Почаще разговаривайте, гладьте и играйте с собакой. Они плохо переносят одиночество, и не любят надолго оставаться одни, хоть и будут вести себя спокойно, пока вы на работе. Учтите этот факт, если ваша работа связана с постоянными командировками или вы много путешествуете всей семьей. Часто оставлять сенбернара на передержку даже в самых надежных руках - не лучшая идея. Животные очень скучают и могут даже заболеть от тоски по хозяевам.

Сколько стоит сенбернар. Выбор щенка

Сенбернар не слишком распространенная порода, поэтому будьте готовы к тому, что появления щенков на свет, возможно, придется подождать.

Обязательно познакомьтесь с родителями малыша и постарайтесь воочию посмотреть, в каких условиях заводчик содержит своих питомцев. Обратите внимание на внешний вид животных: глаза и уши должны быть чистыми, шерсть — блестящей и не свалявшейся, а неприятный запах — отсутствовать.

Средний ценник на породистых щенков у заводчика начинается от 25 тысяч рублей и вполне может доходить до 70 тысяч за потенциальную звезду выставок.

Самый проверенный способ выбрать «своего» щенка — присесть на корточки перед всем пометом. Тот, кто первый подойдет — тот и ваш.

Едва увидев будущего питомца, зачастую удается сразу определиться и с кличкой. Две самые распространенные для кобелей — это, конечно, Бетховен и Барри. Благородному гиганту подойдут соответствующие имена: Лорд, Викинг, Ричард, Гарольд, Рональд.

Девочке можно подобрать более нежное имя: Элли, Молли, Голди, Стелла, Герда.

На этом наше знакомство с сенбернарами, пожалуй, можно закончить. Эти ласковые и благородные великаны невероятно добродушны и готовы отдать себя хозяину целиком без остатка, но, решившись завести такую собаку, помните, что обеспечить достойный уход животному таких размеров — не так-то просто и к тому же весьма дорого. Как говорится, большому кораблю — большое плавание!