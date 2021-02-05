Неизвестные лица украли у ЦАХАЛ засекреченное оборудование

Тель-Авив, 5 февраля. Неизвестные пробрались на израильскую военную базу и похитили секретное оборудование. Местом преступления стал военный объект под названием «Целим».

База располагается в зоне контроля ЦАХАЛ в южной части Израиля. Злоумышленники смогли пробраться на базу и взломать десяток контейнеров, которые должны были задействовать в ходе планирующихся учений. Преступники умыкнули с объекта дорогостоящие приборы, предназначенные для шифрования информации и обеспечения связи.

Воры причинили израильским войскам ощутимый ущерб, так как инцидент стал причиной срыва графика военных маневров. Военная полиция уже приступила к расследованию ЧП.

Ранее стало известно, что на территорию Судана впервые прибыла делегация из Израиля, которую возглавил министр разведки страны Эли Коэн. Израильские представители прилетели, чтобы обсудить взаимодействие двух государств при посредничестве Соединенных Штатов. Меры по отмене закона о бойкоте Израиля также должны стать темой для переговоров.