Строгий Цискаридзе испугал Максима Аверина

Москва, 5 февраля. Актер Максим Аверин признался, что хотел бы участвовать в шоу «Танцы со звездами», но его напугало строгое судейство народного артиста России Николая Цискаридзе.

На телеканале «Россия-1» стартовал новый, уже восьмой по счету, сезон медицинской саги «Склифосовский», героями которого стали врачи Института скорой помощи. Аверин исполнил роль опытного хирурга Олега Брагина.

В интервью платформе «Смотрим» актер признался, что он не такой бесстрашный, как его экранный герой. От участия в проекте «Танцы со звездами» его остановило строгое судейство.

«Меня приглашали участвовать в этом сезоне, но там сидит Цискаридзе. Я его обожаю, даже как-то брал у него интервью, был у него в Академии Русского балета, которую он возродил. Он с такой нежностью говорит о своем детище, но когда сидит в жюри — я его боюсь!» — рассказал он.

Премьера 12-го сезона шоу «Танцы со звездами» состоялась 17 января. Одной из участников проекта является пара блогера Давы Манукяна с Дарьей Палей. Во время шоу Цискаридзе заявил, что является дальним родственником экс-возлюбленного певицы Ольги Бузовой. Подробностей танцовщик раскрывать не стал, уточнив лишь, что собирается лично пообщаться с Давой по этому поводу.

По словам артиста, до танцевального проекта он даже не знал про существование Манукяна. Фамилия блогера показалась ему знакомой, и Цискаридзе начал наводить справки, выяснив, что они находятся в родстве.