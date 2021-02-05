Только не Башага: почему делегаты политического диалога по Ливии избрали неизвестных кандидатов

Участники Ливийского форума политического диалога (ЛФПД) определили состав Президентского совета, а также выбрали премьер-министра страны на переходный период. Вперед вырвались малознакомые даже местным жителям кандидаты, тогда как «мастодонты» ливийской политики остались за бортом.

Фонд защиты национальных ценностей после объявления результатов опубликовал вторую часть социологического исследования мнения ливийцев о переговорах, которая объяснила выбор делегатов.

Объединение «против»

Накануне социолог Максим Шугалей рассказал, как население североафриканского государства относится к политическому диалогу под эгидой ООН, а также доверяют ли местные жители решениям его участников. Исследование, проведенное ФЗНЦ в январе, обнародовали частично, чтобы исключить любые инсинуации на голосовании и попытки повлиять на результаты выборов.

Как только стали известны результаты, Фонд опубликовал недостающую часть соцопроса, показавшего отношение ливийцев к кандидатам. Первую строчку в обоих списках занял министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага. Глава МВД оказался самым «нежелательным» претендентом на пост премьер-министра.

Башага находился в одном списке с председателем Палаты представителей Агилой Салехом и послом Ливии в Марокко Абдельмаджидом Сейфом ан-Насром. Оба политика пользуются широкой поддержкой населения своих регионов — Киренаики и Феццана. Они также хорошо известны иностранным коллегам, в отличие от кандидатов победившего списка. Однако из-за антирейтинга главы МВД ливийцы проголосовали против всей группы — даже несмотря на то, что по результатам первого тура, группа Салеха, Ан-Насра и Башаги лидировала с отрывом в пять голосов.

Выбирая из двух вариантов, участники Форума предпочли видеть председателем переходного правительства не нынешнего главу МВД, а Абд аль-Хамида Дабибу — выходца из Мисураты, которого в опросе поддержало всего 0,6% населения.