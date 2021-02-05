ВОЗ: темпы ежедневного распространения COVID-19 в мире сокращаются

Женева, 5 февраля. Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире начали замедляться. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

Однако соблюдать санитарные нормы все еще необходимо. По словам эпидемиолога ВОЗ Марии ван Керкхове, пока еще нужно носить защитные средства и сохранять социальную дистанцию.

«Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения. Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи», - сообщила эксперт на брифинге ВОЗ в пятницу, 5 февраля.

Замедлить распространение заболевания, как считают специалисты, может своевременная вакцинация. Многие страны мира успешно используют российский препарат «Спутник V», который был зарегистрирован раньше остальных.