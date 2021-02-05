Ушел из жизни «оскароносный» актер Кристофер Пламмер

Оттава, 5 февраля. Скончался известный канадский актер Кристофер Пламмер. На момент смерти ему был 91 год.

Трагическую новость сообщили родные и близкие артиста. Его менеджер и близкий друг Лу Питт назвал Пламмера незаурядным человеком, безумно любящим свою профессию. По его мнению, актер является «национальным достоянием» Канады.

«Благодаря своему искусству и человечности он тронул все наши сердца, и его легендарная жизнь сохранится для всех будущих поколений», — отметил Питт.

Артур Кристофер Орм Пламмер появился на свет в 1929 году. За свою карьеру он становился лауреатом премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, а также двукратным обладателем «Эмми» и «Тони». Зрителям он запомнился по ролям в таких фильмах, как «12 обезьян», «Девушка с татуировкой дракона» и «Воображариум доктора Парнаса».

Недавно стало известно о смерти звезды фильма «Прислуга» Сисели Тайсон. Актриса скончалась на 97-м году жизни.